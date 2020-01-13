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13 січня • оновлено в 17:47
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Одноклубник Зінченко побив два рекорди АПЛ

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Аргентинський нападник "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро став найрезультативнішим іноземцем в англійській Прем'єр-лізі та рекордсменом турніру за кількістю хет-триків.

У виїзному матчі 22-го туру АПЛ проти "Астон Вілли" аргентинець записав на свій рахунок три голи, що дозволило йому обігнати екс-форварда "Арсеналу" Тьєррі Анрі та стати найбільш забивним іноземцем в історії чемпіонату. Тепер в його активі 177 голів за 255 поєдинків у складі "Манчестер Сіті" в порівнянні зі 175 м'ячами француза. Крім того, цей хет-трик став для нього 12-м, що на один більше, ніж у легенди англійського футболу Алана Ширера.

Серхіо Агуеро

Серхіо Агуеро

Варто відзначити, що попереду нього в загальному списку бомбардирів АПЛ розташувалися троє гравців: Енді Коул (187), Уейн Руні (208) та Алан Ширер (260).

Нагадаємо, що команда Зінченко розгромила "Астон Віллу" з рахунком 6:1, проте українець у цьому матчі опинився поза заявкою.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Серхіо Агуеро
Місце
Англія Бірмінгем
Тег
ФК Манчестер Сіті
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Причём тут Зинченко?
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