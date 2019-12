Одноклубник Ярмоленка розбив суперкар: названо дику причину

Нападник "Вест Хема" Майкл Антоніо врізався у палісадник, розбивши свій автомобіль Lamborghini Huracan за 250 тисяч євро у Святвечір.

Як повідомляє The Sun, під час аварії футболіст перебував за кермом у костюмі сніговика. Очевидці розповіли, що після виходу з машини він лаявся з кимось по телефону і говорив, що він "не ідіот". Антоніо провів на місці події близько трьох годин, але перед господарями постраждалої прибудинкової території так і не вибачився.

Michail Antonio 'crashes Lamborghini into a house while dressed as a snowman ' https://t.co/pzDQwhvD9o pic.twitter.com/n1Z0NW0vrX