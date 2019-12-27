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27 грудня • оновлено в 15:58
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Одноклубник Ярмоленка розбив суперкар: названо дику причину

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Нападник "Вест Хема" Майкл Антоніо врізався у палісадник, розбивши свій автомобіль Lamborghini Huracan за 250 тисяч євро у Святвечір.

Як повідомляє The Sun, під час аварії футболіст перебував за кермом у костюмі сніговика. Очевидці розповіли, що після виходу з машини він лаявся з кимось по телефону і говорив, що він "не ідіот". Антоніо провів на місці події близько трьох годин, але перед господарями постраждалої прибудинкової території так і не вибачився.

Майкл Антоніо

Майкл Антоніо

Sky Sports

Варто зазначити, що нападник "Вест Хема" не постраждав і відіграв усі 90 хвилин у матчі проти "Крістал Пелас" (1:2), який відбувся менш ніж через 24 години після інциденту.

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Тема
курйози
Місце
Англія Лондон
Тег
ФК Вест Хем
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