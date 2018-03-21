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"Одна з головних ідей": ще дві країни мають намір бойкотувати ЧС-2018 у Росії

3.5тЧитати новину російською

Бойкот чемпіонату світу 2018 року з футболу у Росії можуть підтримати ще дві країни. Таку можливість розглядає влада двох північних країн - Швеції і Данії, збірні яких виступлять на Мундіалі.

Шведи і данці обговорюють підтримку бойкоту турніру у Росії через отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки в англійському Солсбері. "Це одна з головних ідей, яку ми зараз обговорюємо", - прокоментував для агентства AFP речник МЗС Швеції Пер Енеруд.

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Як повідомляв "Обозреватель", на чемпіонат світу 2018 року не приїдуть представники влади Польщі і Великобританії. Також до бойкоту Мундіалю можуть приєднатися офіційні особи з Ісландії. При цьому в Англії закликали збірні Німеччини Франції та Іспанії відмовитися від участі в першості планети.

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Теми
Бойкот чемпіонату світу-2018ЧС-2018
Джерело
Джерело:channelstv.com
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