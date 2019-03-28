"Одна вимога": екс-тренер "Динамо" висловився про вибори в Україні

Колишній наставник київського "Динамо", полтавської "Ворскли" і "Маріуполя" Микола Павлов уже знає, за кого голосуватиме на виборах президента України. Він назвав основний критерій, за яким обрав свого фаворита.

"У мене тільки одна вимога: що президент обіцяє, то він повинен зробити, а не брехати. Все, цього достатньо. Настав час нарешті виконувати свої обіцянки. Перш за все – закінчити війну. Мій кандидат відповідає тим вимогам, які я щойно сформулював. Я для себе зробив вибір і 31 березня обов'язково піду голосувати", - цитує Павлова Футбол24.

Микола Павлов ФК Маріуполь

При цьому український фахівець зізнався, що не завжди був задоволений своїм вибором кандидата.

"Звичайно, бували випадки, коли той, кому я віддавав свій голос, потім розчаровував. Це було вже в незалежній Україні, тому що в СРСР всі голосували однаково – існувала тільки одна партія", - пожартував екс-тренер "Ворскли".

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський зізнався, що шокований кількістю кандидатів у президенти України.

Екс-футболіст закликав своїх співвітчизників обов'язково проголосувати 31 березня, а також зазначив, що вивчає програми тільки тих політиків, які йому цікаві.

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