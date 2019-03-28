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"Одна вимога": екс-тренер "Динамо" висловився про вибори в Україні

2.8тЧитати матеріал російською

Колишній наставник київського "Динамо", полтавської "Ворскли" і "Маріуполя" Микола Павлов уже знає, за кого голосуватиме на виборах президента України. Він назвав основний критерій, за яким обрав свого фаворита.

"У мене тільки одна вимога: що президент обіцяє, то він повинен зробити, а не брехати. Все, цього достатньо. Настав час нарешті виконувати свої обіцянки. Перш за все – закінчити війну. Мій кандидат відповідає тим вимогам, які я щойно сформулював. Я для себе зробив вибір і 31 березня обов'язково піду голосувати", - цитує Павлова Футбол24.

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Шахтар і Динамо "постраждали" через вибори президента України

Микола Павлов

Микола Павлов

ФК Маріуполь

При цьому український фахівець зізнався, що не завжди був задоволений своїм вибором кандидата.

"Звичайно, бували випадки, коли той, кому я віддавав свій голос, потім розчаровував. Це було вже в незалежній Україні, тому що в СРСР всі голосували однаково – існувала тільки одна партія", - пожартував екс-тренер "Ворскли".

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський зізнався, що шокований кількістю кандидатів у президенти України.

Екс-футболіст закликав своїх співвітчизників обов'язково проголосувати 31 березня, а також зазначив, що вивчає програми тільки тих політиків, які йому цікаві.

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Особа
Микола Павлов
Теги
ФК Динамо КиївФК ВорсклаФК МаріупольВыборы 2019
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