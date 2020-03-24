Один з останніх футбольних чемпіонатів призупинений через коронавірус

Федерація футболу Австралії (FFA) оголосила про негайне призупинення розіграшу місцевої А-Ліги через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє офіційний сайт федерації, поки що скасовані всі матчі, проведення яких заплановано до 22 квітня. FFA прийме рішення про подальшу долю чемпіонату по закінченню цього терміну.

Чемпіонат Австралії з футболу

"Ми зупинилися лише у декількох тижнях від завершення чемпіонату. Це непросто для гравців, команд та вболівальників. У той же час, здоров'я і безпека футболістів, фанатів, волонтерів та персоналу є для нас головним пріоритетом. Саме тому було прийнято рішення про зупинку всіх масових футбольних змагань у країні до 14 квітня", – цитує слова глави FFA Джеймса Джонсона офіційний сайт федерації.

Відзначимо, що Австралія є однією з небагатьох країн, які до недавнього часу продовжували розіграш внутрішніх чемпіонатів. В Європі не було призупинено лише першість Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії зробили нову заяву про відновлення футбольного чемпіонату.

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