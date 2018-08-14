Ображали і нападали: стало відомо, як фанатам "Динамо" дісталося в Чехії на матчі Ліги чемпіонів

Фанати київського "Динамо" закликали своїх колег не обмінюватися клубною атрибутикою з активними вболівальниками празької "Славії". Перед матчем-відповіддю третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів шанувальники "біло-синіх" звинуватили чехів в провокаціях під час першої зустрічі команд в Празі.

"На матчі в Празі фанати "Славії" заряджали образливі заряди в сторону нашого клубу, пізніше ці заряди підхопила кузьма (звичайні вболівальники - ред.) на сусідніх з гостьовим секторах. Крім того хулігани "Славії" мутили (атакували - ред.) нас перед матчем, хоча і не дуже вдало. Тому для бажаючих обмінятися стікерами або "розами" з фанатами гостей повідомляємо, що рух "Славії" зовсім не дружній для нас. Майте це на увазі..." - йдеться e заяві фанатського угруповання WBC у соціальній мережі Facebook .

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський футбольний Союз прийняв рішення про часткове закриття НСК "Олімпійський" на матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" - "Славія".