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Ображали і нападали: стало відомо, як фанатам "Динамо" дісталося в Чехії на матчі Ліги чемпіонів

4.4тЧитати новину російською

Фанати київського "Динамо" закликали своїх колег не обмінюватися клубною атрибутикою з активними вболівальниками празької "Славії". Перед матчем-відповіддю третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів шанувальники "біло-синіх" звинуватили чехів в провокаціях під час першої зустрічі команд в Празі.

"На матчі в Празі фанати "Славії" заряджали образливі заряди в сторону нашого клубу, пізніше ці заряди підхопила кузьма (звичайні вболівальники - ред.) на сусідніх з гостьовим секторах. Крім того хулігани "Славії" мутили (атакували - ред.) нас перед матчем, хоча і не дуже вдало. Тому для бажаючих обмінятися стікерами або "розами" з фанатами гостей повідомляємо, що рух "Славії" зовсім не дружній для нас. Майте це на увазі..." - йдеться e заяві фанатського угруповання WBC у соціальній мережі Facebook .

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Тема
Ліга чемпіонів
Об'єкти
ФК Динамо КиївФК Славiя
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