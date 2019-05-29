О котрій сьогодні фінал Ліги Європи: всі трансляції

Лондонські "Челсі" та "Арсенал" зійдуться в битві за кубок переможця Ліги Європи сезону 2018/2019.

Матч відбудеться в середу, 29 травня, на Олімпійському стадіоні в столиці Азербайджану Баку. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію фіналу Ліги Європи Челсі – Арсенал.

У СКІЛЬКИ СЬОГОДНІ ФІНАЛ ЛІГИ ЄВРОПИ

Початок поєдинку заплановано на 22:00 за київським, мінським і московським часом. У Баку в цей час буде вже 23:00. А в Казахстані поєдинок і зовсім побачать о 01:00 ночі проти четверга, 30 травня.

ТРАНСЛЯЦІЯ ФІНАЛУ ЛІГИ ЄВРОПИ

В Україні протистояння "Челсі" та "Арсеналу" в прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2". Показ матчу буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів.

У Росії права на трансляцію зустрічі придбали "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1". Тут глядачі також зможуть ознайомитися з думкою аналітиків.

У Білорусі футбольні вболівальники зможуть побачити лондонське дербі на каналах "Білорусь 5" і "Білорусь 5. Інтернет".

У Казахстані поєдинок "Челсі" – "Арсенал" побачать глядачі телеканалу "Казспорт"/"QAZSPORT".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп розкритикував УЄФА за проведення фіналів єврокубків в Східній Європі, згадавши про вирішальний матч Ліги чемпіонів в 2018 році в Києві.

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