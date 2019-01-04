НП з фанатами зупинила роботу станції метро в Росії

На станції метро "Обвідний канал" в Санкт-Петербурзі відбулася масова бійка футбольних хуліганів. Місце події огородили до приїзду правоохоронних органів.

Інцидент стався близько 18:00 за московським часом. 15-20 чоловік влаштували сутичку на станції. Крім бійки учасники події розпилювали перцеві балончики. На молодих людях був спортивний одяг. Співробітники метро припустили, що бійку затіяли скінхеди або футбольні фанати, повідомляє Федеральне агентство новин.

Станція метро "Обвідний канал" Федеральне агентство новин

Після сутички на пероні станції залишився розсипаний білий порошок. Співробітники метрополітену викликали санепідемстанцію та правоохоронців для розслідування інциденту. Станцію метро "Обвідний канал" закрили. Через півгодини співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій дозволили відкрити станцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час матчу 17-го туру Прем'єр-ліги України між "Ворсклою" та "Чорноморцем" вболівальники одеситів звернулися до влади Росії. Фанати на своєму секторі вивісили два банери.

Після поєдинку ультрас зазнали жорстокого нападу з боку правоохоронців. За відомостями очевидців, людей клали обличчям в асфальт, били ногами і кийками. В результаті було затримано більше 20 уболівальників "Чорноморця".

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