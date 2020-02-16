"Новий Ібра": новачок "Динамо" пояснив, чому не може грати за команду

Бельгійський нападник київського "Динамо" Ібрагім Каргбо-молодший був вкрай здивований, коли дізнався, що не зможе виступати за команду в цьому сезоні через порушення правил УЄФА.

"Відносно мене як гравця, я взагалі нічого не знав про це. Я дізнався тільки від батька, який подзвонив мені. Я запитав у нього, як таке взагалі можливо? Він сказав, що це закон УЄФА про те, що ти не можеш змінити три клуби. Але як? Якщо я був без клубу до цього", – цитує слова Каргбо-молодшого інформагентство Xsport.

Ібрагім Каргбо-молодший ФК "Динамо" Київ

Футболіст також додав, що він з нетерпінням чекає можливості зіграти за свій новий клуб в офіційному матчі, і порівняв себе з легендарним шведом Златаном Ібрагімовичем.

"Я дуже сподіваюся, що юристи "Динамо" подбають про моє швидке повернення. Я вірю, що все закінчиться. Я хочу грати за "Динамо". Я хочу показати, що в "Динамо" прийшов новий Ібра. Я сподіваюся, що вдасться зіграти раніше травня", – заявив бельгієць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Каргбо-молодший не зможе зіграти за "Динамо" в нинішньому сезоні, оскільки вже виходив на офіційні матчі у складі двох інших команд.

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