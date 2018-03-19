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Нова "українська" форма збірної Бразилії для ЧС в Росії викликала резонанс в мережі: фотофакт

3.8тЧитати новину російською

В інтернеті з'явилося зображення нової форми збірної Бразилії, в якій команда виступатиме на чемпіонаті світу 2018 в Росії.

Екіпірування виконане в синьо-жовтих кольорах і викликала серйозний резонанс серед фанатів. Вболівальники називають її "українською", а також жартують, що це спортивне облачення виглядає дуже "несподівано".

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Раніше "Обозреватель" повідомляв, що збірна Бразилії стала найдорожчою командою-учасницею чемпіонату світу з футболу 2018 року за версією порталу Transfermarkt.

Футболісти з цієї країни в цілому коштують 671,5 мільйона євро. Другою стала збірна Іспанії, яку оцінили в 643,5 мільйона євро. Третю сходинку розділили команди Франції та Німеччини - по 636,5 мільйона євро.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Об'єкт
збірна Бразилії з футболу
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