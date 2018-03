Нова "українська" форма збірної Бразилії для ЧС в Росії викликала резонанс в мережі: фотофакт

В інтернеті з'явилося зображення нової форми збірної Бразилії, в якій команда виступатиме на чемпіонаті світу 2018 в Росії.

Екіпірування виконане в синьо-жовтих кольорах і викликала серйозний резонанс серед фанатів. Вболівальники називають її "українською", а також жартують, що це спортивне облачення виглядає дуже "несподівано".

LEAKED:



Brazil's kits for World Cup 2018 according to famous website todosobrecamista. pic.twitter.com/pyCVD7uzon