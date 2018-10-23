Нова стаття: футболісту збірної Росії загрожує 12 років за екстремізм

Екс-футболіста збірної Росії Олександра Кокоріна і його молодшого брата Кирила перевірять на причетність до скоєння злочину, передбаченого статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Слідчим Кокоріни розповіли, що того дня, коли вони побили директора Мінпромторгу Дениса Пака, в кафе грала пісня Gangnam Style, яку виконує корейський виконавець PSY.

"Ну і тоді нетверезі брати одразу голосно провели незаконну в РФ паралель між чиновником і виконавцем пісні. На очній ставці, до речі, Кокорін-старший вибачився перед Паком, але той його не пробачив. Зараз висловлювання "кітайоза" і "вали в Китай" проходять експертизу за 282-ю. А разом із хуліганкою це може потягнути вже на 12 років", — повідомляє Telegram-канал Mash.

Зліва направо: Кирило Кокорін, Олександр Кокорін, Павло Мамаєв СЕ

Раніше у справі Павла Мамаєва і Олександра Кокоріна з'явилися обтяжливі обставини. Футболістам загрожує тюремний термін до 7 років.

Нагадаємо, що 8 жовтня Кокорін і Мамаєв у компанії друзів напали на чиновників у кав'ярні. Кокорін вдарив Пака стільцем по голові, і той отримав струс мозку.

Тверський суд Москви виніс рішення заарештувати Кокоріна і Мамаєва до 8 грудня. Нині підозрювані перебувають у "Бутирці". Пізніше колишній зек розповів, що чекає на Кокоріна і Мамаєва у в'язниці.

Крім того, згодом з'явилися нові подробиці бійки.