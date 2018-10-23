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Нова стаття: футболісту збірної Росії загрожує 12 років за екстремізм

5.7тЧитати матеріал російською

Екс-футболіста збірної Росії Олександра Кокоріна і його молодшого брата Кирила перевірять на причетність до скоєння злочину, передбаченого статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Слідчим Кокоріни розповіли, що того дня, коли вони побили директора Мінпромторгу Дениса Пака, в кафе грала пісня Gangnam Style, яку виконує корейський виконавець PSY.

"Ну і тоді нетверезі брати одразу голосно провели незаконну в РФ паралель між чиновником і виконавцем пісні. На очній ставці, до речі, Кокорін-старший вибачився перед Паком, але той його не пробачив. Зараз висловлювання "кітайоза" і "вали в Китай" проходять експертизу за 282-ю. А разом із хуліганкою це може потягнути вже на 12 років", — повідомляє Telegram-канал Mash.

Нова стаття: футболісту збірної Росії загрожує 12 років за екстремізм

Зліва направо: Кирило Кокорін, Олександр Кокорін, Павло Мамаєв

Зліва направо: Кирило Кокорін, Олександр Кокорін, Павло Мамаєв

СЕ

Новини
''Усьому виною — стільці'': Кокорін і Мамаєв дали перше інтерв'ю у СІЗО

Раніше у справі Павла Мамаєва і Олександра Кокоріна з'явилися обтяжливі обставини. Футболістам загрожує тюремний термін до 7 років.

Нагадаємо, що 8 жовтня Кокорін і Мамаєв у компанії друзів напали на чиновників у кав'ярні. Кокорін вдарив Пака стільцем по голові, і той отримав струс мозку.

Тверський суд Москви виніс рішення заарештувати Кокоріна і Мамаєва до 8 грудня. Нині підозрювані перебувають у "Бутирці". Пізніше колишній зек розповів, що чекає на Кокоріна і Мамаєва у в'язниці.

Крім того, згодом з'явилися нові подробиці бійки.

Особи
Олександр КокорінПавло Мамаєв
Місце
Росія
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Китайцев нельзя бить,тем более они скоро станут полноправными хозяевами ,какцапов.
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Medved George
Medved George
Футболисты похоже попали! Не в том дело, что они спьяну начудили, а вот что чиновнику в морду дали, проблема! Могут запаковать, чтоб другим неповадно было, на святое руку подняли - на чинушу! В рашке это страшное преступление, это как если бы раб ударил хозяина. Рабов как известно в рай не пускают! Вот такие дела лапотники!
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Он Алекс
Он Алекс
алени за китайцев пол населения россии пересажают по тюрьмам......
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