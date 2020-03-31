Знімки нової ймовiрної ігрової форми збірної Росії з футболу, які злив у мережу сайт Todo Sobre Camisetas, викликали жах у вболівальників.

Фанати всіляко розкритикували домашній комплект, виконаний у червоному кольорі з принтом і білою окантовкою коміра і рукавів. Фанати назвали його "колгоспом" і "похмурим ла*ном".

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційно нова форма збірної Росії була представлена в листопаді минулого року і викликала бурхливу реакцію у місцевих уболівальників.

Більшість гравців збірної Росії, а також тренерський штаб залишилися незадоволені екіпіровкою і відмовилися в ній виходити на матч відбору до Євро-2020 проти Бельгії.

Особливістю спортивного одягу став перевернутий прапор РФ на рукавах. Як жартують користувачі в мережі, у звичному вигляді російський триколор з'являється тільки в одному варіанті – якщо підняти руки вгору.

Після цього adidas був змушений переробляти форму.

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