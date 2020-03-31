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31 березня • оновлено в 21:35
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Нова форма збірної Росії з футболу викликала істерику в мережі

3.1т
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Знімки нової ймовiрної ігрової форми збірної Росії з футболу, які злив у мережу сайт Todo Sobre Camisetas, викликали жах у вболівальників.

Фанати всіляко розкритикували домашній комплект, виконаний у червоному кольорі з принтом і білою окантовкою коміра і рукавів. Фанати назвали його "колгоспом" і "похмурим ла*ном".

"Ні розуму, ні фантазії": нова "колгоспна" форма збірної Росії викликала істерику
"Ні розуму, ні фантазії": нова "колгоспна" форма збірної Росії викликала істерику
"Ні розуму, ні фантазії": нова "колгоспна" форма збірної Росії викликала істерику
"Ні розуму, ні фантазії": нова "колгоспна" форма збірної Росії викликала істерику
"Ні розуму, ні фантазії": нова "колгоспна" форма збірної Росії викликала істерику
"Ні розуму, ні фантазії": нова "колгоспна" форма збірної Росії викликала істерику
"Ні розуму, ні фантазії": нова "колгоспна" форма збірної Росії викликала істерику
"Ні розуму, ні фантазії": нова "колгоспна" форма збірної Росії викликала істерику
"Ні розуму, ні фантазії": нова "колгоспна" форма збірної Росії викликала істерику
"Ні розуму, ні фантазії": нова "колгоспна" форма збірної Росії викликала істерику

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційно нова форма збірної Росії була представлена в листопаді минулого року і викликала бурхливу реакцію у місцевих уболівальників.

Більшість гравців збірної Росії, а також тренерський штаб залишилися незадоволені екіпіровкою і відмовилися в ній виходити на матч відбору до Євро-2020 проти Бельгії.

Особливістю спортивного одягу став перевернутий прапор РФ на рукавах. Як жартують користувачі в мережі, у звичному вигляді російський триколор з'являється тільки в одному варіанті – якщо підняти руки вгору.

Після цього adidas був змушений переробляти форму.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тег
збірна Росії з футболу
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Перемога скоро
Перемога скоро
Просто тяжело этим ватникам угодить. Вот были бы они сознательными, то можно было бы футболку под косоворотку стилизовать, а бутсы под лапти. Вот тогда бы эта форма на ура зашла. :)
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Перемога скоро, с хрюканами, поднимающими флаг людей с синдромом Дayна не сравнится никто. За дayнов обидно просто
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