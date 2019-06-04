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"Ніщо не може змусити": новачок "Динамо" відмовився від паспорта Росії

1.3тЧитати матеріал російською

Ганський півзахисник Мохаммед Кадір, який недавно підписав контракт з київським "Динамо", відмовився свого часу від паспорта Росії.

Мохаммед Кадір

Мохаммед Кадір

Кадір виступав за тульський "Арсенал", де його все влаштовувало, і в якийсь із моментів Мохаммеду запропонували змінити громадянство

"Росіяни звернулися до мене з проханням про натуралізацію для них, але я люблю Гану і хочу виступати за свою країну. До мене дійшли чутки, що я погодився грати за Росію, наш перекладач сказав, що ця інформація йде з РФС. Але це не так. Я родом з Гани, ніщо не може змусити мене змінити громадянство", - заявив Кадір в інтерв'ю Football Ghana.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" залишилося без головного тренера після того, як закінчився термін дії контракту Олександра Хацкевича.

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Особа
Мохаммед Кадірі
Місце
Україна
Тег
ФК Динамо Київ
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Я тоже отказался от "Роллс-Ройса"! Которого у меня не было, как и у Кадири - русского паспорта. 6-)))))
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