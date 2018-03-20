Німеччину, Іспанію та Францію закликали бойкотувати ЧС-2018 в Росії

Колишній виконавчий директор "Челсі" і "Ліверпуля" Крістіан Перслоу закликав європейські країни об'єднатися в ідеї бойкоту ЧС-2018, який пройде в Росії.

"Якби три провідні європейські футбольні нації - Німеччина, Франція і Іспанія - вирішили приєднатися до Англії в бойкоті, це знищило б авторитет і привабливість турніру і зашкодило б популярності Путіна більше будь-яких економічних і дипломатичних санкцій", - цитує Перслоу Daily Mirror з посиланням на The Times.

Нагадаємо, раніше глава Німецького футбольного союзу (DFB) Райнхар Гріндель висловився про бойкот ЧС-2018, озвучивши офіційну позицію Німеччини.

Як повідомляв "Обозреватель", Англія готова бойкотувати майбутній Мундіаль в разі, якщо буде доведена вина Кремля в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля на території Великобританії.