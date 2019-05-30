"Ніколи не був": Зінченко дав обіцянку українцям

Футболіст збірної України Олександр Зінченко зізнався, що має намір привезти на батьківщину чемпіонський Кубок англійської Прем'єр-ліги.

За словами нашого захисника, в "Манчестер Сіті" не проти цієї ініціативи, однак поки деталі такої поїздки не обговорювалися.

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"Так, обов'язково – дуже хочу це зробити. Поки не знаю і не можу сказати зараз, як і коли це вдасться, але маю намір привезти цей кубок, адже він ще ніколи не був в Україні. Може, в кінці відпустки чи, може, в період наступних зборів національної команди. Ще не готовий сказати точно", – розповів Зінченко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Повну версію інтерв'ю Олександра читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Зінченко залишився без медалі чемпіона Англії з футболу, ухваливши зворушливе рішення.

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