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"Нічого не показує": Роналду сказився через божевілля у футболі

1.8т Читати матеріал російською

Нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду прокоментував стрімке зростання цін на трансферному ринку в світовому футболі.

За його словами, ціни на гравців невиправдано завищені.

"Складно сказати, скільки зараз коштує мій трансфер. Футбольна індустрія сьогодні інша, робиться ставка на потенціал", — сказав Роналду, якого цитує Marca.

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

marca.com

Також 34-річний нападник відреагував на те, що більше не є найдорожчим португальським футболістом в історії. Його рекорд побив 19-річний півзахисник Жоау Фелікс, який перейшов у липні 2019 року з "Бенфіки" в "Атлетіко" за 126 мільйонів євро.

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Роналду погодився на супертрансфер

"Жоау Фелікс — окрема історія. Сьогодні будь-який футболіст коштує 100 мільйонів, навіть нічого не показуючи. У футболі стало більше грошей... Захисник і воротар можуть коштувати по 70-80 мільйонів. Я з цим не згоден, але в такому світі ми живемо, такий ринок, і це потрібно поважати", — додав Роналду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені одного з найстаріших університетів Європи вивели спеціальну формулу і з'ясували, хто сильніший — Мессі чи Роналду.

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Особа
Кріштіану Роналду
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