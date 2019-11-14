Ні в Росії, ні в Україні: футболіст української збірної зробив визнання

Захисник збірної України та бельгійського клубу "Гент" Ігор Пластун заявив, що не хотів би грати ні в Росії, ні в Україні.

Ігор Пластун Photonews

"Якщо підняти архіви, то я завжди говорив: "Моя мрія грати у Європі". Завжди так мріяв, хоча не знав, що на мене чекає. Я її досяг, щасливий, як іде кар'єра, що я зараз у Бельгії. За різних обставин люди можуть діяти інакше. Говорити про Росію з прицілом, що там мені більше грошей заплатять... Зараз точно знаю, що я б не хотів грати ні в Росії, ні в Україні. А як було чи як буде за якийсь час, не знаю", – сказав 29-річний Пластун в інтерв'ю Tribuna.com.

У відповідь на фразу журналіста, що зараз переїзд до Росії автоматично означає невиклик до збірної України, Пластун зазначив, що у кожного футболіста – свої обставини.

"Крім виклику і невиклику до збірної є в житті багато інших тем, потреб. Не тільки у мене і в моєї родини, а й у людей навколо. Тут цілий комплекс, який спонукає того чи іншого футболіста приймати рішення про перехід до Росії", – заявив представник "Гента".

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України Едуард Соболь заявив, що Ярослав Ракицький переїхав до Росії не через гроші.

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