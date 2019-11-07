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7 листопада • оновлено в 16:58
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"Незрозумілі та безглузді": тренер "Динамо" Загреб висловився про найдраматичніший момент матчу з "Шахтарем"

1.8т Читати матеріал російською

Головний тренер загребського "Динамо" Ненад Б'єліца після драматично втраченої перемоги над донецьким "Шахтарем" у Лізі чемпіонів розкритикував систему відеодопомоги арбітрам (VAR).

На думку фахівця, команда якого на останній хвилині гри з "гірниками" отримала пенальті після перегляду арбітром повтору, у грі мав залишатися людський фактор.

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Ненад Бьеліца

Ненад Бьеліца

"У мене своя негативна думка про VAR ще з того часу, коли я працював у Польщі. VAR повністю забирає емоції, знищує їх, створює абсолютно незрозумілі, безглузді ситуації. Завжди будуть ситуації, коли інтерпретація суддів буде вирішальною, а вони іноді вирішуютьтак, а іноді – так. Краще нехай арбітр помилиться, але це буде людський фактор. З VAR у нас начебто є щось безпомилкове, але насправді трапляються помилки ще більші. Так що я цілковитий противник", – цитує Б'єліцу сайт каналів "Футбол 1/2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер донецького "Шахтар" Луїш Каштру зізнався, що розчарований тим, як для його команди склався поєдинок проти "Динамо" Загреб.

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Теми
Шахтар – Динамо Загреб Ліга чемпіонів
Місце
Хорватія Загреб
Теги
ФК Шахтар Динамо Загреб
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Тарас Бор
Тарас Бор
Чувак,а если бы система видеоповтора была на пользу твоей команды?Ты бы рассказал,что это самое окуительное,что создало человечество за последние 10 лет?
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Кацанавенбоген Исаак
Кацанавенбоген Исаак
А если-бы не 3-2,а 2-3?
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