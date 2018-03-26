"Нездари та пофігісти": російський боєць сказився через трагедію в Кемерово

Російський боєць змішаних єдиноборств Олег Тактаров жорстко висловився щодо трагедії в Кемерово, де під час пожежі в одному з торгових центрів загинули понад 60 людей в тому числі 9 дітей.

Колишній чемпіон світу закликав молоде покоління сподіватися тільки на себе.

"Я не можу відкрити всі двері, я не можу навчити всіх боротися, битися один або разом, коли важко, коли пан або пропав, але я навчу тих, хто поруч. Надійтеся тільки на себе! Вибачте нас, діти, але дорослі навколо вас недоучки, нездари, пофігісти і злодії... Ті, хто живий і може мислити, надія на вас, що ви будете іншими", - написав боєць на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв "Обозреватель", під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово станом на 26 березня загинуло 64 людини . Намагаючись врятуватися багато люди вистрибували з вікон з великої висоти.