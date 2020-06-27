Невмотивований "Шахтар" зіграв внічию з "Зорею"

Донецький "Шахтар" в центральному матчі 28-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі не зміг обіграти луганську "Зорю".

Поєдинок в Києві на НСК "олімпійка" завершився з рахунком 0:0.

"Шахтар", завоювавши 20 червня чемпіонство УПЛ, вирішив поберегти своїх лідерів, не включивши в стартовий склад Мораеса, Марлоса і Тайсона.

Але навіть напіврезервним складом "гірники" виглядали дуже небезпечно в атаці, повністю контролюючи м'яч в дебюті зустрічі. "Зоря" відповідала позиційним нападом, але в першому таймі не змогла створити жодного гострого моменту.

Шахтар - Зоря ФК Шахтар

На 56-й хвилині номінальні господарі мали чудовий шанс відкрити рахунок, але удар Алана Патріка по порожніх воротах прийняла на себе поперечина.

Через кілька хвилин Каштру кинув в бій Тайсона і Марлоса, а на 63-й хвилині Мораеса. Незважаючи на появу провідних гравців, "гірники" вирвати перемогу так і не змогли.

Шахтар - Зоря ФК Шахтар

"Шахтар" – "Зоря" 0:0 (0:0, 0:0)

Шахтар – Пятов, Сіпріано, Матвієнко, Кривцов, Тете (Марлос, 59), Соломон (Коваленко, 58), Коноплянка (Тайсон, 58), Алан Патрік, Фернандо Педро (Мораес, 63), Маркос Антоніо, Болбат (Додо, 70 ).

Зоря – Василь, Циганик (Іванисеня, 65), Тимчик, Абу-Ханна, Кочергін, Юрченко, Громов, Ледньов (Луньов, 74), Кабаев (Перович, 90), Хомченовський, Михайличенко.

Попередження: Тете (58).

Раніше дирекція УПЛ опублікувала розклад матчів 29-го туру чемпіонату України, центральним поєдинком якого стане останнім українське Ель Класіко в сезоні 2019/20.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар", достроково ставши чемпіоном країни, обійшов "Динамо" за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні.

Пізніше чемпіонство прокоментував президент донецького клубу Рінат Ахметов, а клуб показав, що творилося в роздягальні під час святкування чемпіонства.