Несподівано: екс-тренер збірної України очолив московський "Спартак"

Іспанський фахівець Рауль Ріанчо призначили виконуючим обов'язки головного тренера московського "Спартака" замість звільненого італійця Массімо Каррери.

Нагадаємо, що Ріанчо із 2014 по червень 2016 року працював тренером із фізпідготовки у київському "Динамо", а після цього, до літа 2018 року, допомагав Андрію Шевченку в тренерському штабі збірної України.

Массімо Каррера очолив "Спартак" влітку 2016 року. Під його керівництвом клуб став чемпіоном Росії у сезоні 2016/17, а потім виграв Суперкубок країни. У нинішньому чемпіонаті москвичі стартували вкрай невдало, займаючи після 11 турів 7-е місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти московського "Спартака" зганьбилися у кваліфікації Ліги чемпіонів, пролетівши повз престижний турнір.