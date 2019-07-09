Нерви Малиновського, вибір Хачеріді: топ-новини українців на футбольному ринку

Літо, час відпусток і теплих днів - хто ж його не любить? Але футбольні клуби лише посміхаються - постійні переговори, зірвані трансфери та багато іншого перетворює літо в справжнє пекло.

Літнє транферное вікно ще не вийшло на пік (в серпні), але атмосфера вже здорово підігріта. "Котел закипає", і дров у вогонь пристойно підкидають й українці. Руслан Малиновський ніяк не перейде в новий клуб, а Євгена Коноплянку вже не чекають у Туреччині.

Чим живуть українські футболісти на трансферному ринку Європи і кого що чекає після тривалих переговорів - OBOZREVATEL знаходить і розповідає найцікавіше, що потрібно знати про переходи наших гравців.

Руслан Малиновський та Євген Хачеріді

Пробіжимось по основним питанням:

Як в результаті розійшлися Малиновський, "Генк" та "Сампдорія"?

Про що "Бешикташ" попередив "Фенербахче" щодо Коноплянки?

Лунін таки витіснив Зідана-молодшого?

Хачеріді повертається в "Динамо"?

Як реагувати на ще одного українця в топ-клубі Бельгії?

Хоча "розійшлися" щодо трикутника Руслан Малиновський-"Генк"-"Сампдорія" ще зарано говорити - поки все тільки на словах, і то, досить тонко. Головна надія на успіх для італійців - нова інформація про домовленість "Сампдорії" з "Генком" щодо ціни.

Руслан Малиновський

Італійські ЗМІ впевнені, що в "Самп" таки зуміли переконати "Генк" продати українця менш ніж за 15 млн. євро, коли бельгійці хотіли в районі 18-20 млн. На перший погляд, важко повірити, що "Генк" просто так погодився. Але з іншого боку проти них - час. Літо проходить, багато клубів вже завершують основну комплектацію, щоб почати підготовку до сезону з повною обоймою, і так "Генк" упускає шанси зробити гарну угоду.

Цілком ймовірно, що запал бельгійців остудив пункт про бонусні виплати в разі наступного продажу Малиновського. "Сампдорія" - точно не той клуб, де Руслан проведе всю кар'єру, і в разі прогресу півзахисника його трансфер буде коштувати вже явно не 15 млн. євро. І тут "Генк" теж не залишається без грошей.

Втім, за іншою версією все набагато простіше - "Генк" і "Сампдорія" уже вдарили по руках, і затримка тільки за документами. В Італії прийняли нове законодавство про роботу футбольних агентів, і поки агенти не зареєструються за новими правилами, федерація і ліга не можуть реєструвати контракти, підписані з їх участю. Тому поки йде паперова робота, Малиновський та клуби просто чекають.

У будь-якому випадку сага все ще не завершена: Малиновський не їде на тренувальний збір з "Генком", "Сампдорія" не впевнена, що нинішній президент найближчим часом не продасть клуб, а "Генк" так і не сказав публічного "так" щодо трансферу українця. А тут ще й сам Руслан почав нервувати, заявляючи, що клуб перекрутив його слова і спотворив ситуацію з його відсутністю на зборах. Як би не потрапити Малиновському в "запару" з підготовкою до сезону.

Ще одним неприкаяним поки залишається Євген Коноплянка - колись найбільша зірка українського футболу виявився не потрібен в Німеччині та "спрямував лижі" в Туреччину. Ось тільки в Туреччині, схоже, і не особливо чекають Євгена.

Євген Коноплянка

Ще в червні чимало говорилося, що "Фенербахче" дуже хоче запросити українця, "Шальке" не заперечував. Але потім настала пауза, і конкретики від стамбульців так і не послідувало. Тут тишу порушив... президент "Бешикташа" Фикрет Орман, заявивши наступне: "Цей хлопець не хоче грати в Туреччині. Я працював над його переходом роками. Я б сказав - не витрачайте час", - своєрідно звернувся Орман до "Фенербахче".

Звичайно, це може виглядати звичайними "трансферними" іграми з переманювання гравця (колись Коноплянка був дуже близький до переходу в "Бешикташ"). Але вже 9 липня, у вівторок, турецькі ЗМІ виступили із заявою, що Коноплянка взагалі не цікавий "Фенербахче". І напрошується питання "А чи цікавий він взагалі турецьким грандам?"

Євген Коноплянка в формі збірної України

Поки ситуація для українця виглядає не зовсім приємною: "Шальке" він не потрібен (хоча німці дуже лояльно ставляться до Коноплянки, максимально сприяючи його трансферу куди-небудь), конкретних пропозицій від інших клубів немає. Час для пошуків ще є, але чи будуть нові варіанти збігатися з амбіціями самого Євгена?

Поки Малиновський та Коноплянка не можуть позбутися трансферної напруги, Андрій Лунін в Мадриді зміг полегшено видихнути - він залишається. Так, в самому "Реалі", нехай і другим воротарем.

Зовсім недавно керівництво "бланкос" прийняло досить непросте рішення: Лунін - залишається, а ще один кіпер Люка Зідан (син головного тренера Зінедіна Зідана) - іде в оренду. Погодьтеся, в досить непросту ситуацію потрапив українець, розриваючи родинні зв'язки на такому рівні (тим більше, в минулому сезоні саме Люка непогано проявив себе як другий кіпер "Реала").

Андрій Лунін

Але тепер Лунін займе місце резервного воротаря, вже займаючись на "Реалі" після сезонної оренди в "Леганесі". Іспанці вже оголосили, що українець вирушить з командою в північноамериканське турне, а Зідан-молодший їде в оренду в "Расинг".

Є і хороші новини з Бельгії для нас, не Малиновським єдиним. Ще один гранд бельгійського футболу - "Брюгге", взяв українського захисника Едуарда Соболя. Орендна угода з "Шахтарем", якому належить контракт Соболя, розрахований на один рік і передбачає право викупу.

Едуард Соболь twitter.com/ClubBrugge

Едуард вже дебютував за нову команду в товариському матчі та навіть зробив гольову передачу, тільки підтверджуючи - цей перехід принесе багато нового та цікавого. В останні роки бельгійці дуже охоче беруть та виводять на новий рівень українських гравців, а Соболю вже давно пора знайти "майданчик", де він може показати себе та зацікавити команди топ-чемпіонатів. Тим більше, коли через роки про тебе добре відгукується та згадує сам Жозе Моуріньо.

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Поки багато українців прагнуть потрапити в зарубіжні клуби, Євген Хачеріді, схоже, намірився зав'язати з Європою і повернутися в Україну. І, звичайно ж, в "Динамо".

Безсумнівно, не більше ніж чутки від грецьких ЗМІ, але тим не менше - Євгена "повертають" до київського "Динамо", звідки він свого часу пішов для переходу в грецький ПАОК. Але з ПАОКом у Хачеріді відносини вже закінчені (українець не грав другу половину сезону і явно показував, що хоче покинути клуб), а більше 31-річного захисника в Європі, схоже, ніде не чекають.

Євген Хачеріді

Варіант же з поверненням Хачеріді в "Динамо" по-своєму логічний - досвідчений центрбек стане відмінним активом для ротації та допоможе мінімум в чемпіонаті України. Але це при тому, що футболіст погодиться на всі умови (в тому числі й зниження зарплати, що його не влаштовувало в Києві в 2018-му).

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Кращі трансфери українців цього літа

Едуард Соболь (захисник, 24 роки): "Яблунець" (Чехія) - "Брюгге" (Бельгія)

Сергій Мякушко (півзахисник, 26 років): "Карпати" - "Алькоркон" (Іспанія)

Олександр Караваєв (захисник/півзахисник, 27 років): "Зоря" - "Динамо" Київ

Артур Рудько (голкіпер, 27 років): "Динамо" Київ - "Пафос" (Кіпр)

Андрій Цуріков (захисник, 26 років): "Олександрія" - "Яблунець" (Чехія)

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