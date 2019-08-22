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"Непростий час": Михайличенко зробив важливе звернення до вболівальників "Динамо"

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Новий головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко звернувся до вболівальників клубу з проханням прийти і підтримати улюблений клуб на матч УПЛ проти донецького "Олімпіка".

"Зараз непростий час для нашого "Динамо". Але ми завжди були і будемо сильні єдністю і вірою один в одного. Тільки разом ми зможемо досягти результату. Наступний наш матч з "Олімпіком". Нам дуже важливі ваші увага і підтримка. Приходьте на стадіон", - сказав Михайличенко в ефірі клубного YouTube-каналу.

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Нагадаємо, що гра "Динамо" – "Олімпік" відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський" в суботу, 24 серпня. Початок – о 19:30.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кияни не змогли пройти 3-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів і вилетіли з турніру.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Олексій Михайличенко
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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