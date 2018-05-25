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"Неприємне заняття": Зідан зробив відверте зізнання про фінал Ліги чемпіонів

6.3тЧитати новину російською

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан зізнався, що відчуває не неприємні відчуття напередодні фіналу Ліги чемпіонів. За слова наставника чинних володарів трофею, основна проблема полягає у виборі складу на гру.

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"Важко робити вибір. Найбільш непросте заняття для тренера - вибрати стартовий склад, особливо на фінал. Одні не потраплять навіть на лавку, інші так і залишаться в запасі. Гравці знають це. Мені непросто робити вибір, але це моя робота і обов'язок, і я повинен справлятися з цим. Я повинен приймати рішення. У нас багато хороших гравців. У першу чергу ми повинні думати про команду і захищати її інтереси", - цитує Зідана прес-служба УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати мадридського "Реала" здали частину квитків на фінал Ліги чемпіонів з "Ліверпулем".

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Теми
Ліга чемпіонівфінал Ліги чемпіонівРеал - Ліверпуль
Особа
Зінедін Зідан
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Реал Мадрид
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