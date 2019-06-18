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Неймар залишає ПСЖ: ЗМІ повідомили деталі сенсаційного трансферу

1.6тЧитати матеріал російською

Найдорожчий футболіст світу бразилець Неймар близький до повернення у каталонську "Барселону".

Керівництво чемпіонів Іспанії веде активні переговори із французьким ПСЖ про трансфер нападника. За даними бразильського видання Globo Esporte, сторони досягли принципової угоди про повернення Неймара до столиці Каталонії, і зараз ведуть розмови про суму відступних.

При цьому "Барселона" готова заплатити 100 мільйонів євро, а також віддати відразу трьох своїх футболістів — Усмана Дембеле, Самюеля Умтіті та Івана Ракитича.

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Неймар

Неймар

twitter.com/psg_inside

Зазначимо, що ПСЖ готовий позбутися Неймара, оскільки керівництву парижан набридли постійні витівки футболіста.

Нагадаємо, що Неймар перебрався до французької команди два роки тому з "Барселони" за 222 мільйони євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасник Ліги чемпіонів від Італії бергамська "Аталанта" ухвалила рішення щодо трансферу зірки збірної України Руслана Малиновського.

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Тема
Трансфери
Особа
Неймар
Теги
ПСЖФК Барселона
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