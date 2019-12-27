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27 грудня • оновлено в 12:55
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Неймовірна бісіклета принесла команді перемогу в фіналі чемпіонату Мексики

1.2т
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У першому матчі фіналу чемпіонату Мексики "Монтеррей" вирвав домашню перемогу над "Америкою" на останніх хвилинах, а вирішальний гол був забитий красивим ударом через себе.

Гості забили перший гол в кінцівці першого тайму, але вже через кілька миттєвостей господарям вдалося зрівняти рахунок. На початку другої половини "Америка" залишилася в меншості й успішно відбивалася майже до фінального свистка. У доданий арбітром час "Монтеррей" спочатку не реалізував чудовий момент після подачі зі штрафного, а в одній із наступних атак ексфутболіст "Бенфіки" Рохеліо Фунес Морі завдав неймовірний удар через себе та приніс перемогу господарям – 2:1.

Гравця "Монтеррея" святкують переможний гол

Гравця "Монтеррея" святкують переможний гол

The Star Online

Матч-відповідь між командами пройде 30 грудня на полі "Америки".

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Тема
чемпіонат Мексики
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Мексика Монтеррей
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