Неймара публічно принизили перед усім ПСЖ

Бразильського нападаючого французького футбольного клубу ПСЖ Неймара вiдчитав спортивний директор Леонардо.

Неймар

У минулий понеділок функціонер вилаяв бразильця в присутності інших гравців клубу через несвоєчасну явку на передсезонку, повідомляє Diario Sport.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 8 липня найдорожчий футболіст світу бразилець Неймар не з'явився на перше тренування французького ПСЖ, який почав підготовку до нового сезону.

Нагадаємо, Неймар має намір покинути французьку команду. Переговори про трансфер бразильця веде "Барселона".

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