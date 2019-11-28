"Нечесно": сестра Мілевського зробила відверте зізнання про футболіста

Сестра ексфутболіста київського "Динамо" Артема Мілевського Ксенія розповіла, що перші декілька років після прощання зі столичним клубом були найважчими в його кар'єрі.

"Найважчими для нього виявилися перші декілька років. Тому що ситуація була одна, а потім різко все змінилося. Й образа там була, і все інше, пов'язане з президентом і зі ставленням до мого брата. Скільки сил і емоцій віддав Артем", – сказала Ксенія Мілевська виданню Футбол24.

Артем і Ксенія Мілевські Телеканал Футбол

Вона також вважає, що його заслуги перед "Динамо" переважали неприємні моменти, які трапилися з ним за роки в команді.

"Частка провини, звичайно, і на ньому. Однак, якщо покласти на терези те, що він зробив для Динамо, і його дрібні відхилення від курсу, то, вважаю, з ним вчинили абсолютно нечесно", – заявила сестра футболіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський, який зараз виступає за брестське "Динамо", завоював із командою історичне чемпіонство.

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