"Не знаю, навіщо": Луческу емоційно пройшовся по "Динамо"

Колишній головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу, якого декілька тижнів тому турецькі ЗМІ сватали на роль наставника "Динамо", дав інтерв'ю під час візиту в Україну.

Румунський фахівець назвав чутки про інтерес "Динамо" неправдивими, а також поділився думкою про нинішню ситуацію в двох найсильніших клубах України.

"Матч" Динамо" — "Шахтар" став першим за останні три роки в чемпіонаті України, який я побачив. Я був тільки на двох матчах "Шахтаря" у Лізі чемпіонів — проти "Роми" і проти "Ман Сіті". Зараз хотів побачити рівень чемпіонату України після того, як я покинув "Шахтар". Що побачив? Очікував, що буде набагато краще. Пам'ятаю ж, як було, коли я йшов — "Дніпро", "Металіст", хороша команда в Одесі. Але зараз, з 12-ма командами, нелегко вийти на високий рівень. Хотів би, щоб топові українські клуби краще протистояли один одному", — сказав Луческу в інтерв'ю "Профутболу".

Мірча Луческу

Щодо київського "Динамо", яке після поєдинку з "Брюгге" вилетіло з Ліги чемпіонів, Луческу висловився так:

"Поки я був тренером "Шахтаря", "Динамо" змінило до 10 тренерів. Так не можна. Не виграв — геть, не виграв — геть. Це неправильно, важливо дати комусь попрацювати, побудувати систему, стиль. Кожен тренер бачить футбол по-своєму. Всі тренери "Динамо", з якими я грав, були хорошими: Сьомін, Газзаєв, Ребров, Дем'яненко. Не знаю, навіщо вони так часто міняли тренерів. Від цього страждає команда, фанати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Румунії готують супертрансфер ексгравця "Динамо" Євгена Хачеріді, активну роль у якому може зіграти Мірча Луческу.

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