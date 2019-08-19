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"Не знаю, навіщо": Луческу емоційно пройшовся по "Динамо"

1.7т Читати матеріал російською

Колишній головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу, якого декілька тижнів тому турецькі ЗМІ сватали на роль наставника "Динамо", дав інтерв'ю під час візиту в Україну.

Румунський фахівець назвав чутки про інтерес "Динамо" неправдивими, а також поділився думкою про нинішню ситуацію в двох найсильніших клубах України.

"Матч" Динамо" — "Шахтар" став першим за останні три роки в чемпіонаті України, який я побачив. Я був тільки на двох матчах "Шахтаря" у Лізі чемпіонів — проти "Роми" і проти "Ман Сіті". Зараз хотів побачити рівень чемпіонату України після того, як я покинув "Шахтар". Що побачив? Очікував, що буде набагато краще. Пам'ятаю ж, як було, коли я йшов — "Дніпро", "Металіст", хороша команда в Одесі. Але зараз, з 12-ма командами, нелегко вийти на високий рівень. Хотів би, щоб топові українські клуби краще протистояли один одному", — сказав Луческу в інтерв'ю "Профутболу".

Мірча Луческу

Мірча Луческу

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Щодо київського "Динамо", яке після поєдинку з "Брюгге" вилетіло з Ліги чемпіонів, Луческу висловився так:

"Поки я був тренером "Шахтаря", "Динамо" змінило до 10 тренерів. Так не можна. Не виграв — геть, не виграв — геть. Це неправильно, важливо дати комусь попрацювати, побудувати систему, стиль. Кожен тренер бачить футбол по-своєму. Всі тренери "Динамо", з якими я грав, були хорошими: Сьомін, Газзаєв, Ребров, Дем'яненко. Не знаю, навіщо вони так часто міняли тренерів. Від цього страждає команда, фанати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Румунії готують супертрансфер ексгравця "Динамо" Євгена Хачеріді, активну роль у якому може зіграти Мірча Луческу.

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Особа
Мірча Луческу
Місце
Україна
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