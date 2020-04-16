Головна Новини
16 квітня • оновлено в 16:30
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Не заздрю людям": Блохін відверто висловився про коронавірус

2.8т
Читати матеріал російською

Легенда київського "Динамо" Олег Блохін розповів, що через коронавірус він разом із сім'єю живе за містом і дотримується карантину, тому що розуміє серйозність ситуації.

"Поки все в порядку, з дружиною на кулаках з нудьги не б'ємося. Нудьгувати не доводиться, завжди є чим себе зайняти. Живемо ми за містом, молодші дочки поруч, вчаться дистанційно. Карантину дотримуємося, крім супермаркету майже нікуди не вибираємося. Розуміємо: все це серйозно. Самоізоляція багатьом не подобається, але здоров'я – понад усе", – сказав Блохін в інтерв'ю виданню Футбольний клуб.

Олег Блохін

Олег Блохін

Football.ua

Він заявив, що не заздрить тим, хто проводить карантин у квартирі та не має можливості вийти на свіже повітря.

"Чесно кажучи, не заздрю людям, які в квартирах на карантині знаходяться. Не знаю, як би ми самі вчотирьох та в чотирьох стінах весь цей час просиділи. У мене тут озеро поруч, можна прогулятися і свіжим повітрям подихати. Треба підтримувати себе в нормі, а то наслухаєшся новин про коронавірус, вплине на тебе паніка – так і з глузду з'їхати можна", – додав ексфутболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Блохін висміяв чемпіонат Білорусі і розповів, чим займається на карантині. Він також пояснив, чому приїхав на фінал Ліги Європи 2019 року в інвалідному візку.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Олег Блохін
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Sagan Oleg
Sagan Oleg
В другой статье пишут он в Лондоне или все верно в своем доме в Лондоне болеет за украинцев?КРУТО.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4161.

    Вилікувалися: 186. Померли: 116.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 130 тисяч.

  • Аптеки заполонили експрестести на COVID-19, але це – гроші на вітер

  • Звідки взявся коронавірус: у США дізналися про нульового пацієнта з Китаю

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
pro100
VS
Nemiga
Тотал больше 2,5 карт
1.90 Сделать ставку
Beyond
VS
D13
Победа Beyond
1.70 Сделать ставку
Рух
VS
Минск
Инд. тотал Минска больше 1
1.95 Сделать ставку
Ислочь
VS
Славия
Славия не проиграет
1.70 Сделать ставку
Витебск
VS
Динамо Брест
Победа Динамо Брест
1.75 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Торпедо-БелАЗ
Тотал меньше 2.5
1.78 Сделать ставку
Энергетик-БГУ
VS
Городея
Городея не проиграет
1.94 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Неман
Тотал меньше 2
1.89 Сделать ставку
Белшина
VS
Смолевичи
Тотал больше 2
2.15 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Слуцк
Инд. тотал Шахтера больше 2
2.02 Сделать ставку