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9 грудня • оновлено в 19:21
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"Не впливають": влада РФ прокоментувала санкції до російських футболістів

2.1т
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Міністр спорту РФ Павло Колобков заявив, що санкції Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) не вплинуть на участь російських футболістів у чемпіонатах Європи та світу.

Збірна Росії з футболу

Збірна Росії з футболу

ТАСС

"Санкції не стосуються чемпіонату Європи, вважаю, що вони не стосуватимуться і чемпіонатів світу", – сказав Колобков на пресконференції в Москві у понеділок, повідомляє "Інтерфакс".

Він зазначив, що рішення про санкції щодо російських спортсменів не вступило в силу, оскільки процедура передбачає можливість оскарження рішення в міжнародному спортивному арбітражі.

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Автор
Денис Карпов
Теми
Євро-2020 ЧС-2022
Місце
Росія
Теги
WADA збірна Росії з футболу
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