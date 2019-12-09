"Не впливають": влада РФ прокоментувала санкції до російських футболістів

Міністр спорту РФ Павло Колобков заявив, що санкції Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) не вплинуть на участь російських футболістів у чемпіонатах Європи та світу.

Збірна Росії з футболу ТАСС

"Санкції не стосуються чемпіонату Європи, вважаю, що вони не стосуватимуться і чемпіонатів світу", – сказав Колобков на пресконференції в Москві у понеділок, повідомляє "Інтерфакс".

Він зазначив, що рішення про санкції щодо російських спортсменів не вступило в силу, оскільки процедура передбачає можливість оскарження рішення в міжнародному спортивному арбітражі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

виконком WADA 9 грудня ухвалив рішення на чотири роки виключити Росію з міжнародних спортивних змагань.

представники Російського футбольного союзу (РФС) прокоментували рішення WADA про введення санкцій.

Євро-2020 пройде з 12 червня по 12 липня наступного року в 12 містах Європи. Санкт-Петербург прийматиме чотири матчі турніру.

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