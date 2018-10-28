''Не вистачило'': Хацкевич пояснив сенсаційну поразку "Динамо" в УПЛ

Головний тренер київського "Динамо" засмучений поразкою своєї команди в чемпіонаті України з футболу. По гарячих слідах білоруський наставник провів короткий аналіз гри зі "Львовом".

"Десь удари були непідготовлені, десь неточні. Намагалися грати через фланги, але не вистачало останнього пасу. Важко знайти момент для удару, тому що команда повністю відійшла в радіус 25 метрів від своїх воріт. Вільних зон не було, більше намагалися через фланги розкрити. Ми освіжили центральну зону. Зараз ми не граємо в вертикальний футбол, а більше будуємо гру низом. Може Бесєдін нам допоміг би в такій грі. Наші форварди зараз - це Супряга і Вербич", - цитує Хацкевича Футболхаб .

Після гри тренер сказав футболістам, що "ми самі створюємо собі труднощі і повинні їх подолати".

"Всі гравці вийшли на посилення атаки. Але те, що вони не забили, не означає, що вони не посилить гру. Нам треба забути цей результат. За три дні у нас Кубок України. Але результат і гра такі ж, які були в матчі з "Карпатами", - заявив Хацкевич.

Нагадаємо, що матч на "Олімпійському" "Динамо" - ФК "Львів" завершився з рахунком 1:0 на користь гостей.