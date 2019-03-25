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"Не поділяю": тренер Люксембурга своєрідно оцінив Шевченка

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Головний тренер збірної Люксембургу Люк Хольц закликав не оцінювати роботу Андрія Шевченка в національній команді України на підставі його чудової футбольної кар'єри.

Крім того, на думку наставника суперника "жовто-синіх" у відборі до Євро-2020, величезний вплив на гру української збірної має робота клубних тренерів.

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Люк Хольц

Люк Хольц

Tageblatt.lu

"Я абсолютно не поділяю точки зору, що колишній великий гравець обов'язково стає великим тренером. Тепер у Шевченка, безсумнівно, є досвід роботи тренером. Коли бачиш, як грає його команда, то розумієш, що в нього є талант. Але, без сумніву, є велика заслуга в тому, як готують гравців в клубах, таких як "Шахтар" або "Динамо", які є головними командами країни", – цитує Хольца FootBoom.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевчекно назвав проблему, з якою зіткнувся під час роботи в національній команді.

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Теми
Люксембург - УкраїнаЄвро-2020
Теги
збірна Люксембургу з футболузбірна України з футболу
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