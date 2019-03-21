"Не намагайся": Зінченко пригрозив гравцеві збірної Португалії

Футболіст збірної України Олександр Зінченко зізнався, що перед першим матчем відбору на Євро-2020 розмовляв щодо очного поєдинку зі своїм партнером по "Манчестер Сіті" португальцем Бернарду Сілвою.

Наш гравець пригрозив супернику, якщо той спробує його зупинити.

"Ми розмовляли про нашу гру. Ми все знаємо, якою сильною і небезпечною є португальська команда. У неї дуже висококваліфіковані гравці. Але я сказав йому тільки одну річ: "Не намагайся зупинити мене, інакше я тебе вб'ю ", - пожартував Зінченко на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що матч збірної України проти Португалії відбудеться 22 березня. Початок зустрічі – о 21:45.

Олександр Зінченко ФФУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної Португалії Данилу Перейра зможе взяти участь в матчі проти України в кваліфікації Євро-2020, незважаючи на отриману червону картку в заключному матчі Ліги націй проти Польщі.

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