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16 квітня • оновлено в 13:26
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"Не на ношах же": Блохін розповів, як опинився в інвалідному візку

3.3т
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Легенда київського "Динамо" Олег Блохін пояснив, що з'явився на фіналі Ліги Європи-2019 у Баку в інвалідному візку, оскільки йому порадили не напружувати спину після операції.

"Ну, не на ношах же мене принесли! Насправді, там потрібно було подолати значну відстань, і мені порадили не напружувати спину. Я взагалі-то цілком адекватно до таких проблем ставлюся: стільки років грати в футбол – і на такому рівні!" – сказав Блохін в інтерв'ю виданню Футбольний клуб.

Олег Блохін

Олег Блохін

подробиці

Він зазначив, що зараз не відчуває дискомфорту при ходьбі, але здоров'ям намагається не ризикувати, тому не бігає.

"Після проблем зі спиною та минулорічної операції з видалення міжхребцевої грижі намагаюся не ризикувати. Однак і від фізичних навантажень повністю не відмовляюся: іноді стаємо з дружиною у дворі – і м'ячик катаємо. Нормально ходжу. Не бігаю, правда – але я ніколи бігати не любив на великі відстані", – додав ексфутболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Блохін висміяв чемпіонат Білорусі і розповів, чим займається на карантині.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Ліга Європи
Особа
Олег Блохін
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