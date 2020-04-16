"Не на ношах же": Блохін розповів, як опинився в інвалідному візку

Легенда київського "Динамо" Олег Блохін пояснив, що з'явився на фіналі Ліги Європи-2019 у Баку в інвалідному візку, оскільки йому порадили не напружувати спину після операції.
"Ну, не на ношах же мене принесли! Насправді, там потрібно було подолати значну відстань, і мені порадили не напружувати спину. Я взагалі-то цілком адекватно до таких проблем ставлюся: стільки років грати в футбол – і на такому рівні!" – сказав Блохін в інтерв'ю виданню Футбольний клуб.
Олег Блохін
подробиці
Він зазначив, що зараз не відчуває дискомфорту при ходьбі, але здоров'ям намагається не ризикувати, тому не бігає.
"Після проблем зі спиною та минулорічної операції з видалення міжхребцевої грижі намагаюся не ризикувати. Однак і від фізичних навантажень повністю не відмовляюся: іноді стаємо з дружиною у дворі – і м'ячик катаємо. Нормально ходжу. Не бігаю, правда – але я ніколи бігати не любив на великі відстані", – додав ексфутболіст.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Блохін висміяв чемпіонат Білорусі і розповів, чим займається на карантині.
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