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5 листопада • оновлено в 11:32
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"Не на нашому боці": капітан "Динамо" пройшовся по суддівству

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Півзахисник "Динамо" і його капітан Сергій Сидорчук прокоментував суддівство в останніх матчах своєї команди. На його думку, арбітри багато рішень приймають явно не на користь киян.

Сергій Сидорчук

Сергій Сидорчук

ФК "Динамо"

"Важко оцінювати суддів, але чомусь постійно здається, що вони не нашому боці. Потрібно бути акуратним, адже є такий комітет з етики, будь-які мої слова можуть якось інтерпретувати, тому скажу так – судді судять так, як вони вміють" , – сказав Сидорчук під час зустрічі з уболівальниками, повідомляє Youtube-канал "Динамо".

Нагадаємо, 28-річний Сидорчук був вилучений на 35-й хвилині матчу зі "Львовом", а в зустрічі з "Шахтарем" червону картку побачив перед собою Володимир Шепелєв.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні з'явилося відео, на якому видно, як один з легіонерів "Динамо" сказився під час матчу з "Шахтарем" в Кубку України і обматюкав Михайличенко.

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Особа
Сергій Сидорчук
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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