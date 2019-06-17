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"Не міг бути": лідер збірної України U-20 поділився емоціями від перемоги на ЧС

2.2тЧитати матеріал російською

Один з кращих бомбардирів молодіжної збірної України з футболу на чемпіонаті світу-2019 Денис Попов зізнався, що важко сприйняв фінальний матч турніру, оскільки не міг взяти в ньому участь.

Захисник київського "Динамо", який забив у Польщі тричі, спостерігав за матчем з трибуни через дискваліфікацію.

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Денис Попов (№4)

Денис Попов (№4)

УАФ

"Найскладнішим матчем турніру став фінал чемпіонату світу, тому що я був на трибуні і не міг бути на полі. Хоча дуже хотів зіграти. Ми думали про кожну найближчу гру. Перша мета була вийти з групи, а далі вже думали конкретно про кожного майбутнього суперника. Велике спасибі нашим вболівальникам за підтримку. Ми відчували, як вони переживали за нашу команду", – сказав Попов прес-службі Української асоціації футболу (УАФ).

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України U-20 напередодні повернулася додому з тріумфального чемпіонату світу з футболу, де завоювала "золото". Нашій команді влаштували неймовірний прийом у "Борисполі".

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Молодіжна збірна України з футболу
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