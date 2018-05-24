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"Не хочу": президент УЄФА висловився про фінал Ліги чемпіонів у Києві

8.8тЧитати новину російською

Європейський футбольний Союз (УЄФА) задоволений співпрацею з Україною з питання проведення фіналу Ліги чемпіонів. За словами президента організації Александера Чеферіна, в нашій країні все дуже дружньо і професійно походять до проведення заходу.

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"Я не хочу оцінювати такий захід, перш ніж він відбудеться. Багато чого може статися, але сподіваюся, що нічого поганого не станеться. Поки що ми дуже задоволені роботою Федерації футболу України, міста Києва та співпрацею абсолютно з усіма тут, в Україні. Давайте просто схрестимо пальці, постукаємо по дереву і будемо сподіватися, що все пройде без сучка і задирки, перш ніж будемо оцінювати", - цитує функціонера " ​Інтерфакс-Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко розповів про помилку УЄФА перед фіналом Ліги чемпіонів.

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Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Особа
Александер Чеферін
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
УЄФА
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