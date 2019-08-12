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"Не хочу обманювати": капітан "Динамо" зробив зізнання перед матчем із "Брюгге"

2.2т Читати матеріал російською

Капітан київського "Динамо" Віктор Циганков пообіцяв уболівальникам, що команда покаже на порядок якісніший футбол в матчі з бельгійським "Брюгге", ніж у грі з "Шахтарем".

Коментуючи майбутній поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, лідер "біло-синіх" висловив упевненість в тому, що українцям вдасться взяти реванш за поразку на виїзді тиждень тому.

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Олександр Хацкевич і Віктор Циганков

"Динамоманія"

"Своєю грою я поки даю привід говорити, що у мене погана форма. Завтра у нас одна спроба, щоб пройти до плей-офф. Знаю, що з "Брюгге" у нас буде зовсім інший настрій. Був час подумати, що виходило в матчі з "Шахтарем", а що ні. Не хочу нікого обманювати і говорити гучні слова, але завтра на поле вийде єдиний колектив. Сподіваюся, вболівальники нас підтримають", – сказав Циганков на пресконференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував майбутній 13 серпня матч із "Брюгге".

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Теми
Динамо – Брюгге Ліга чемпіонів
Особа
Віктор Циганков
Тег
ФК Динамо Київ
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