Не дуже весела: експерт назвав головну проблему Михайличенка в "Динамо"

Популярний телеведучий Ігор Циганик висловив свою думку стосовно пізніх замін, які стали характерною рисою "Динамо" в матчах під керівництвом Олексія Михайличенка.

Експерт назвав проблему Олексія Михайличенка в "Динамо" 1927.kiev.ua

"Я помітив, що у Михайличенка поки є проблема – змінювати малюнок гри під час матчу. Команда виходить і з першої до останньої хвилини намагається робити те, у що почала. Коли вдається, відповідно, вдаються і хороші матчі, коли ж є якась противага – придумати щось нове "Динамо" не може", – зазначив Циганик у ефірі авторської програми "Циганик LIVE".

Однією з причин небажання тренерського штабу киян робити заміни ведучий назвав обмежений кадровий потенціал команди.

"Особливо й посилювати гру ніким. Не всі футболісти, що виходять на поле в стартовому складі, відповідають нормам "Динамо", той же Родрігес. А лава запасних у киян не дуже, так би мовити, весела. У Михайличенка немає 18 учасників, які можуть замінити один одного. Головний тренер шукає оптимальний склад, а в обоймі тільки 11-12 готових гравців", – додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний тренер "Динамо" зізнався, що не зрозумів причину зупинки матчу з "Шахтарем" в 14 турі УПЛ, який завершився грандіозним скандалом.

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