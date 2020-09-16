Названо дати матчів збірної України з Францією та Польщею

УЄФА назвав нові дати товариських матчів збірної України проти Франції та Польщі, які повинні були відбутися в березні, але були перенесені через пандемію коронавірусу.

Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, виїзний поєдинок проти французів пройде 7 жовтня в Парижі на стадіоні "Сен-Дені". До цього команди зустрічалися дев'ять разів. П'ять разів перемогу здобули чинні чемпіони світу, тричі була зафіксована нічия і один раз – перемога України. Нагадаємо, що після матчу з Францією наша збірна прийме вдома Німеччину (10 жовтня) та Іспанію (13 жовтня) в Лізі націй.

З поляками підопічні Андрія Шевченка зустрінуться 11 листопада в Хожуві. У восьми попередніх поєдинках обидві збірні здобули по три перемоги і ще двічі була зафіксована нічия. Після матчу з Польщею Україна продовжить виступи в ЛН. 14 листопада наша команда буде на виїзді протистояти Німеччині, а 17 листопада – Швейцарії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше підопічні Андрія Шевченка провели два поєдинки в Лізі націй 2020/21, мінімально здолавши швейцарців (2:1) і розгромно поступившись іспанцям (0:4).

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