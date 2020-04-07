Відомий футбольний агент Дмитро Селюк жорстко відреагував на слова нападника збірної Росії Федора Смолова, який посміявся над його старою фотографією.

"Для тебе я не чувак, а Дмитро Дмитрович. Такі, як ти, у мене наввипередки бігають за пивом. А твій гумор такий же кострубатий, як і твоя гра, в чому переконалися вже всі", – написав Селюк у себе в Twitter.

Дмитро Селюк Soccernews.ru

Для тебе я не чувак, а Дмитро Дмитрович. Такі, як ти, у мене наввипередки бігають за пивом. А твій гумор такий же корявенько, як і твоя гра, в чому переконалися вже все. https://t.co/bCBohvzN0S - Dimitry Seluk (@dmitriseluk) April 7, 2020

Раніше агент висловився про можливі причини повернення Смолова в Росію з Іспанії. Він припустив, що футболіст покинув розташування "Сельти" через день народження своєї дівчини Марії Юмашевої, яка є онукою Бориса Єльцина, або іспанська команда від нього просто відмовилася.

У відповідь на це Смолов звернувся до Селюка, написавши: "Чувак, ти серйозно міркуєш про те, хто лукавить? По-моєму, на цьому фото очевидно, від кого відмовилися".

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники "Сельти" залишилися незадоволені від'їздом російського футболіста на батьківщину та розкритикували його в коментарях.

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