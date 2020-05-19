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19 травня • оновлено в 15:40
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"Навіщо ризикувати": капітан англійського клубу Трой Діні відмовився тренуватися через коронавірус

2.1т
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Капітан "Уотфорда" Трой Діні відмовився брати участь у тренуваннях команди, оскільки переживає за здоров'я свого 5-місячного сина.

"На цьому тижні ми повинні повертатися до тренувань. Я сказав, що не буду в них брати участь. Однієї людини вистачить, щоб підхопити цю заразу. Я не хочу приносити це додому – моєму сину п'ять місяців і у нього проблеми з диханням. Я не хочу ризикувати його здоров'ям. Мої близькі важливіші за гроші", – цитує слова Діні видання The Sun.

Трой Діні

Трой Діні

Він розповів, що взяв участь у зустрічі лідерів команд і керівників англійської Прем'єр-ліги, і вони не зуміли переконати його продовжувати грати і тренуватися.

"На зустрічі я поставив декілька простих запитань, але мені на них не відповіли. Якщо вони не володіють інформацією, то навіщо мені ризикувати?" – додав Діні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) ввела обмеження для гравців під час і після матчів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Коронавірус Чемпіонат Англії
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