"Наші слова": Циганков лаконічно прокоментував матч з "Олімпіком"

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков ємко оцінив результат матчу 5-го туру Прем'єр-ліги України з донецьким "Олімпіком".
Віктор Циганков (зліва)
ФК Динамо
"Уболівальникам не потрібні наші слова. Їм потрібні результати", – сказав Циганков після гри.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня кияни не змогли здобути перемогу в першому матчі під керівництвом нового тренера Олексія Михайличенка. Зустріч на НСК "Олімпійський" з "Олімпіком" завершилася внічию 1:1. Циганков забив перший гол в сезоні.
Після гри Міхайліченко спробував виправдатися за такий результат.
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