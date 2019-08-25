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"Наші слова": Циганков лаконічно прокоментував матч з "Олімпіком"

2.5т Читати матеріал російською

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков ємко оцінив результат матчу 5-го туру Прем'єр-ліги України з донецьким "Олімпіком".

Віктор Циганков (зліва)

Віктор Циганков (зліва)

ФК Динамо

"Уболівальникам не потрібні наші слова. Їм потрібні результати", – сказав Циганков після гри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня кияни не змогли здобути перемогу в першому матчі під керівництвом нового тренера Олексія Михайличенка. Зустріч на НСК "Олімпійський" з "Олімпіком" завершилася внічию 1:1. Циганков забив перший гол в сезоні.

Після гри Міхайліченко спробував виправдатися за такий результат.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Віктор Циганков
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Олімпік Донецьк
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