Нарешті. Андрій Лунін вийде у старті "Леганесу"

Напередодні домашнього матчу 1/16 фіналу Кубка Іспанії, у якому "Леганес" приймає "Райо Вальєкано", головний тренер господарів Маурісіо Пеллегріні заявив, що український воротар Андрій Лунін, якого мадридський "Реал" відправив у оренду в "Леганес", вийде у стартовому складі.

"Воротарем у матчі з "Райо Вальєкано" буде Лунін. Він добре працює і заслужив отримати свій шанс. Він молодий, але вже має демонструвати свою цінність для команди. Думаю, кубковий поєдинок — чудова можливість зробити це", — цитує наставника господарів zbirna.com.

Востаннє Лунін виходив на поле ще 5 серпня, коли мадридський "Реал" із рахунком 3:1 переграв "Ювентус" у Міжнародному кубку чемпіонів.

Матч "Леганес" — "Райо Вальєкано" пройде 30 жовтня. Початок о 21.30 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, провівши трансфер Андрія Луніна у мадридський "Реал", луганська "Зоря" встановила низьку рекордів.