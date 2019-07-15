Наперекір: стали відомі деталі трансферу зірки збірної України в Італію

Ініціатором трансферу зірки збірної України з футболу Руслана Малиновського в "Атлатнту" був особисто президент італійського клубу Антоніо Перкассі.

Водночас, за даними порталу FootBoom, бос команди з Бергамо не врахував думки спортивного директора клубу Джованні Сарторі. Менеджер дебютанта Ліги чемпіонів виступав проти придбання 26-річного півзахисника "Генка". На думку Сарторі, трансферна вартість українця не повинна була перевищувати 8 млн євро, хоча за ігровими якостями вважає Руслана сильним гравцем.

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Зазначимо, що "Аталанта" повинна заплатити бельгійському клубу 13,7 млн євро, а також у контракті між сторонами прописані 10% бонусів від подальшого продажу Малиновського.

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