Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Наперекір: стали відомі деталі трансферу зірки збірної України в Італію

7.4т Читати матеріал російською

Ініціатором трансферу зірки збірної України з футболу Руслана Малиновського в "Атлатнту" був особисто президент італійського клубу Антоніо Перкассі.

Водночас, за даними порталу FootBoom, бос команди з Бергамо не врахував думки спортивного директора клубу Джованні Сарторі. Менеджер дебютанта Ліги чемпіонів виступав проти придбання 26-річного півзахисника "Генка". На думку Сарторі, трансферна вартість українця не повинна була перевищувати 8 млн євро, хоча за ігровими якостями вважає Руслана сильним гравцем.

Новини
Відомий український футболіст перейшов у російський клуб

Наперекір: стали відомі деталі трансферу зірки збірної України в Італію

Зазначимо, що "Аталанта" повинна заплатити бельгійському клубу 13,7 млн євро, а також у контракті між сторонами прописані 10% бонусів від подальшого продажу Малиновського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України Олександр Зінченко зіткнувся з підставою перед вильотом на збори до Китаю.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Італії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Чемпіонат Італії чемпіонат Бельгії Трансфери
Особа
Руслан Малиновський
Місце
Італія
Теги
ФК Аталанта ФК Генк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
1
Смішно
3
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel