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"Набрид цей цирк": форвард "Динамо" зробив заяву

4.4тЧитати матеріал російською

Форвард київського "Динамо" Артем Бесєдін заявив, що йому та його партнерам набридло програвати донецькому "Шахтарю" в національних турнірах.

У коментарі "Динамо" Київ від Шурика футболіст пообіцяв фанатам зробити все для повернення трофеїв у столицю.

Новини
"Динамо" програло команді другої ліги у першому матчі після відпустки

Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

"Динамо" Київ від Шурика

"Досить уже. Вже, слава Богу, всі здорові, немає травмованих. Думаю, всім уже набридло. А на ОСК "Металіст" там ці концерти, цирк цей. Думаю, ми зберемося і все буде добре. Почуваюся добре. 10 голів за сезон — для мене мало", — зазначив Бесєдін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" оголосило про підписання контракту з основним захисником збірної України Олександром Караваєвим. ЗМІ розкрили фінансові подробиці гучного трансферу, на який свою згоду дав донецький "Шахтар".

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Особа
Артем Бесєдін
Тег
ФК Динамо Київ
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Цирк - это стадо идиотов, имитирующих из себя футболистов клуба Динамо Киев.
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