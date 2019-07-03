"Набрид цей цирк": форвард "Динамо" зробив заяву

Форвард київського "Динамо" Артем Бесєдін заявив, що йому та його партнерам набридло програвати донецькому "Шахтарю" в національних турнірах.

У коментарі "Динамо" Київ від Шурика футболіст пообіцяв фанатам зробити все для повернення трофеїв у столицю.

Артем Бесєдін "Динамо" Київ від Шурика

"Досить уже. Вже, слава Богу, всі здорові, немає травмованих. Думаю, всім уже набридло. А на ОСК "Металіст" там ці концерти, цирк цей. Думаю, ми зберемося і все буде добре. Почуваюся добре. 10 голів за сезон — для мене мало", — зазначив Бесєдін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" оголосило про підписання контракту з основним захисником збірної України Олександром Караваєвим. ЗМІ розкрили фінансові подробиці гучного трансферу, на який свою згоду дав донецький "Шахтар".

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