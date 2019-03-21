"На жаль, не вистачає": Шевченко зізнався про збірну України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що в національній команді він мало часу приділяє персональнiй роботі з гравцями.

Андрій Шевченко zbirna.com

"Щойно я закінчу з національною командою, із задоволенням піду працювати до будь-якого клубу. У збірнiй, на жаль, не вистачає часу на індивідуальну роботу з футболістами. Працюючи у клубі, набагато легше донести до гравців свої ідеї, принципи, думки", — заявив Шевченко в інтерв'ю zbirna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 березня збірна України з футболу стартує у відборі на Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка в Лісабоні зіграють із Португалією. Букмекери вже опублікували котирування на цю зустріч.

Раніше Шевченко зізнався, як збирається зупинити лідера португальців Кріштіану Роналду.

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