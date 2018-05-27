На Шовковського подали в суд

Колишня дружина Олександра Шовковського Ольга Альонова подала на нього в суд, щоб отримати свою частину землі біля Буковеля, повідомляє "Курс".

У 2006 році Шовковський купив чотири земельні ділянки сумарною площею 0,7 га в селищі Поляниця Яремчанської району, біля курорту Буковель.

За словами Альонової, колишній голкіпер приховав від неї цю покупку і коли вони оформляли розлучення і поділ майна, Олександр не вказав, що йому належать ці земельні ділянки.

У 2017 році Шовковський виставив їх на продаж.

Адвокат екс-голкіпера заявила, що в 2016 році майно було вже розділене рішенням суду в Києві, коли Альонова отримала будинок біля столиці України і 0,2 га землі.

Але Яремчанський міський суд вирішив, що справу потрібно ще раз розглянути, оскільки при попередньому розділі це майно не було вказано. Зараз все 4 земельні ділянки арештовані, 15 червня відбудеться слухання свідчень Альонової в суді.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екс-теща Шовковського спробувала його застрелити.