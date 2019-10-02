"На місці трагедії": легіонер "Динамо" розповів, чим був шокований в Україні

Уругвайський легіонер київського "Динамо" Карлос де Пена поділився емоціями після поїздки до зони відчуження і на Чорнобильську АЕС, заявивши, що пережив величезний шок.

Карлос Де Пена ФК "Динамо"

"Чорнобиль для іноземця і українця — різні речі. Ви пронесли цю трагедію через себе... Я розпитував багатьох людей про Чорнобиль. Мені ця тема надзвичайно цікава, тому й поїхав туди", — сказав Де Пена в інтерв'ю журналісту Валерію Пригорницькому (журнал "Футбол").

Також він зізнався, що багато чого дізнався про трагедію на АЕС після виходу однойменного серіалу.

"Мені було цікаво самому подивитися на Чорнобиль, відчути атмосферу, побачити місця, які покинули люди. Не скажу, що це приємний момент — опинитися на місці трагедії, але це було необхідно для мене. Я пережив величезний шок, але в той же час це було пізнавально і цікаво", — додав уругвайський хавбек.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" і "Шахтар" потрапили в унікальну ситуацію у єврокубках.

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