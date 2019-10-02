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2 жовтня • оновлено в 13:59
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"На місці трагедії": легіонер "Динамо" розповів, чим був шокований в Україні

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Уругвайський легіонер київського "Динамо" Карлос де Пена поділився емоціями після поїздки до зони відчуження і на Чорнобильську АЕС, заявивши, що пережив величезний шок.

Карлос Де Пена

Карлос Де Пена

ФК "Динамо"

"Чорнобиль для іноземця і українця — різні речі. Ви пронесли цю трагедію через себе... Я розпитував багатьох людей про Чорнобиль. Мені ця тема надзвичайно цікава, тому й поїхав туди", — сказав Де Пена в інтерв'ю журналісту Валерію Пригорницькому (журнал "Футбол").

Також він зізнався, що багато чого дізнався про трагедію на АЕС після виходу однойменного серіалу.

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"Мені було цікаво самому подивитися на Чорнобиль, відчути атмосферу, побачити місця, які покинули люди. Не скажу, що це приємний момент — опинитися на місці трагедії, але це було необхідно для мене. Я пережив величезний шок, але в той же час це було пізнавально і цікаво", — додав уругвайський хавбек.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" і "Шахтар" потрапили в унікальну ситуацію у єврокубках.

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Особа
Карлос де Пена
Місце
Україна
Тег
ФК Динамо Київ
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